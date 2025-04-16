Одна з найбільших нафтових компаній у світі буде проводити розвідку у Чорному морі

Болгарія уклала угоду з енергетичною компанією Shell щодо розвідки родовищ нафти та газу в Чорному морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що Болгарія омивається Чорним морем на сході.

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Згідно з умовами контракту, компанія Shell отримала право та можливості для розвідки 4000 квадратних метрів на родовищі Блок 1-26 Хан-Тервель. Нагадаємо, що Болгарія повністю відмовилася від російського газу в 2022 році. Саме тому країна Євросоюзу шукає нові джерела енергії. Крім того, Болгарія має на меті знизити вартість імпорту.

Важливо! Shell – це не єдина компанія, яка буде проводити розвідку в Чорному морі. Зокрема, у березні компанії OMV Petrom та NewMed Energy уклали контракт, який дозволить їм працювати на інших ділянкам моря.

Нагадаємо, що Туреччина також прагне посилити свої позиції на енергетичному ринку. У 2025 році американські компанії будуть співпрацювати з Туреччиною задля пошуку нафти та газу в країні. Турецькі та американські компанії будуть проводити дослідження в басейні Діярбакир.