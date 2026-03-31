Украина обвалила нефтяной экспорт России
- Украина активно осуществляет удары по российским объектам, что привело к сокращению производства ракет и уменьшению экспорта нефти.
- Атаки также затронули логистику.
Украина активно осуществляет удары по объектам России. Вследствие этого, российские производители ощутимо сократили производство ракет. К тому же сильно уменьшились объемы экспорта российской нефти.
К чему привели атаки Украины по российским объектам?
Украина также наносит удары по логистике России, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram.
Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике.
Заметим, что в течение последнего месяца украинские силы совершили ряд важных и успешных атак. Известно о как минимум 5 российских заводов химической промышленности России, которые были поражены.
Нужно понимать, что эти предприятия чрезвычайно важны. Более того, они являются ключевыми в цепи создания боеприпасов. Как указал в своем Telegram Коваленко, фактически, без этих заводов – производство невозможно.
Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Уткинский завод, что делает Искандеры, Орешник и другие ракеты,
– говорит Коваленко.
Для чего Украина атакует российские предприятия?
Украина точечно атакует критическую инфраструктуру России. Речь идет, в частности, о нефтяных предприятиях и портах. Таким образом Украина стремится ограничить доходы России от экспорта нефти.
К тому же Украина намерена ограничить военно-промышленный комплекс России. В частности, для этого и осуществляются удары по российским химическим предприятиям.