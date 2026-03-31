Фінанси Фінансові новини Україна обвалила нафтовий експорт Росії
31 березня, 12:00
Україна обвалила нафтовий експорт Росії

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Україна активно здійснює удари по російським об'єктам, що призвело до скорочення виробництва ракет і зменшення експорту нафти.
  • Атаки також торкнулися логістики.

Україна активно здійснює удари по об'єктах Росії. Внаслідок цього, російські виробники відчутно скоротили виробництво ракет. До того ж сильно зменшились обсяги експорту російської нафти.

До чого призвели атаки України по російським об'єктам?

Україна також завдає ударів по логістиці Росії, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Читайте також Золоті резерви Росії впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення

 

Андрій Коваленко 

Керівник Центру протидії дезінформації

Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх об'єктах, а також логістиці.

Зауважимо, що протягом останнього місяця українські сили здійснили низку важливих та успішних атак. Наразі відомо про як мінімум 5 російських заводів хімічної промисловості Росії, які були уражені.

Потрібно розуміти, що ці підприємства надзвичайно важливі. Щобільше, вони є ключовими  у ланцюгу створення боєприпасів. Як вказав у своєму Telegram Коваленко, фактично, без цих заводів – виробництво неможливе.

Окрім цього, атаковані виробники мікроелектроніки, також Воткінський завод, що робить Іскандери, Орєшнік та інші ракети, 
– каже Коваленко.

Для чого Україна атакує російські підприємства?

  • Україна точкову атакує критичну інфраструктуру Росії. Йдеться, зокрема, про нафтові підприємства та порти. Таким чином Україна прагне обмежити доходи Росії від експорту нафти.

  • До того ж Україна має намір обмежити військово-промисловий комплекс Росії. Зокрема, для цього і здійснюються удари по російських хімічним підприємствам.