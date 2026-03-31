Україна обвалила нафтовий експорт Росії

Україна активно здійснює удари по об'єктах Росії. Внаслідок цього, російські виробники відчутно скоротили виробництво ракет. До того ж сильно зменшились обсяги експорту російської нафти.

До чого призвели атаки України по російським об'єктам?

Україна також завдає ударів по логістиці Росії, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Андрій Коваленко Керівник Центру протидії дезінформації Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх об'єктах, а також логістиці.

Зауважимо, що протягом останнього місяця українські сили здійснили низку важливих та успішних атак. Наразі відомо про як мінімум 5 російських заводів хімічної промисловості Росії, які були уражені.

Потрібно розуміти, що ці підприємства надзвичайно важливі. Щобільше, вони є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів. Як вказав у своєму Telegram Коваленко, фактично, без цих заводів – виробництво неможливе.

Окрім цього, атаковані виробники мікроелектроніки, також Воткінський завод, що робить Іскандери, Орєшнік та інші ракети,

– каже Коваленко.

