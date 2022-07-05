Все больше экспертов говорят о том что опасения по поводу возможности рецессии растут. Это влечет страх, что из-за замедления экономики упадет и спрос на нефтепродукты.

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Цены на нефть упали ниже важной психологической отметки

Нефтяная эталонная марка в США West Texas Intermediate упала в цене сразу на 9% или 9,83 доллара до 98,60 долларов за баррель. В последний раз эта марка черного золота торговалась на уровне ниже 100 долларов за баррель 11 мая.

Такую же динамику демонстрирует и нефть. Brent, подешевевшая на 9,9% или 11,46 доллара. Однако стоимость этой марки не пересекла важный ценовой рубеж и остановилась на уровне 102,04 доллара США за баррель.

В компании Ritterbusch and Associates объясняют это "напряженностью глобальных нефтяных балансов, что все больше противостоит высокой вероятности рецессии, которая стала сокращать спрос на нефть".

Похоже, что рынок нефти ориентируется на определенное недавнее ослабление очевидного спроса на бензин, дизельное топливо,

– говорится в записке фирмы для клиентов.

Оба контракта показали убыточную динамику в июне, прервав рост в течение шести месяцев подряд. Опасения относительно рецессии заставили экспертов по Уолл-стрит пересмотреть прогноз по спросу.

Кроме того, в одном из крупнейших банков США Citi заявили, что нефть марки Brent может упасть до 65 долларов за баррель до конца этого года, если экономика все-таки столкнется с рецессией. На момент создания этого материала стоимость эталонных марок нефти, согласно Bloomberg:

WTI – 99,87 доллара за баррель;

за баррель; Brent – 103,08 доллара за баррель;

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Ее могут повлечь финансовые риски, шок внешней торговли, неблагоприятный шок предложения, пандемия и т.д.

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