Все більше експертів говорять про те, що побоювання щодо можливості рецесії зростають. Це тягне за собою страх, що через сповільнення економіки впаде й попит на нафтопродукти.

До теми Рецесія та можливості для інвесторів: яку тактику виділяють експерти

Ціни на нафту впали нижче важливої психологічної позначки

Нафта еталонної марки в США West Texas Intermediate впала в ціні відразу на 9% чи 9,83 долара до 98,60 доларів за барель. Востаннє ця марка чорного золота торгувалася на рівні нижче 100 доларів за барель 11 травня.

Таку ж динаміку демонструє й нафта Brent, яка подешевшала на 9,9% або 11,46 долара. Проте вартість цієї марки не перетнула важливий ціновий рубіж й зупинилася на рівні 102,04 долара США за барель.

У компанії Ritterbusch and Associates пояснюють це "напруженістю глобальних нафтових балансів, що дедалі більше протистоїть високій ймовірності рецесії, яка почала скорочувати попит на нафту".

Схоже, що ринок нафти орієнтується на певне нещодавнє ослаблення очевидного попиту на бензин та дизельне пальне,

– йдеться у записці фірми для клієнтів.

Обидва контракти показали збиткову динаміку в червні, перервавши зростання протягом шести місяців поспіль. Побоювання щодо рецесії змусили експертів з Волл-стріт переглянути прогноз щодо попиту.

Крім того, в одному із найбільших банків США Citi заявили, що нафта марки Brent може впасти до 65 доларів за барель до кінця цього року, якщо економіка таки стикнеться із рецесією. На момент створення цього матеріалу вартість еталонних марок нафти, згідно з Bloomberg:

WTI – 99,87 долара за барель;

за барель; Brent – 103,08 долара за барель;

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Її можуть спричинити фінансові ризики, шоком зовнішньої торгівлі, несприятливий шок пропозиції, пандемія тощо.

Актуально – країни розділили між собою регіони України для відновлення: дивитися відео