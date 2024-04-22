Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю

В понедельник, 22 апреля, нефть Brent начала торги с ценой на 86,08 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,21 доллара или 1,4%.

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Майские контракты на нефть WTI упали в цене на 97 центов или 1,2% до 82,17 доллара за баррель. Тогда как июньские фьючерсы на американскую нефть, которые более активно торгуются, просели в цене на 1,23 доллара до 80,99 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,70 доллара за баррель (- 0,68%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,81 доллара за баррель (- 0,40%).

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Что влияет на стоимость нефти

Нефть начала неделю с существенного спада. Эталонные бренды нефти в среднем подешевели более чем на 1%. Ключевая причина – рынок "вернул" свой фокус к фундаментальным факторам, ведь Израиль и Иран уменьшили риск военной эскалации между ними.

Напомним, что 13 апреля Иран провел беспрецедентную атаку на Израиль, информирует издание Reuters. После этого Израиль также ударил по иранской территории.