Нефть снова падает в цене: какие факторы влияют на рынок

Нефть вернулась к обесцениванию на рынке. Однако днем ранее на рынке зафиксировали достижение многомесячных максимумов.

Сколько стоит нефть на рынке

Во время торгов в четверг, 4 июля 2024 года, нефть Brent подешевела на 43 цента или на 0,49%. Сырье торгуется на уровне 86,91 доллара за баррель.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate упала в цене на 49 центов или 0,58%. Американское сырье стоит 83,39 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,88 доллара за баррель (- 0,53%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,39 доллара за баррель (- 0,58%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 12,77%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 16,59%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Цены на нефть перешли к падению в четверг и отошли от многомесячных максимумов, которые зафиксировали во время предыдущей торговой сессии. Тогда как инвесторы фиксировали прибыли, поскольку осторожность относительно спроса оставалась в центре внимания даже несмотря на снижение нефтяных резервов в США на прошлой неделе.