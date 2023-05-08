Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 8 мая, нефть Brent подорожали до 77,01 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,71 доллара или 2,3%.

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Нефть, которая известна под брендом West Texas Intermediate, завершила день с ценой 73,16 доллара за баррель. Стоимость американского сырья подорожала на 1,82 доллара или 2,6%, пишет издание Reuters.

Согласно Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 77,01 доллара за баррель (+2,27%);

за баррель (+2,27%); В то время как сырье бренда WTI торгуется на уровне 72,93 доллара за баррель (-0,31%).

Ключевые факторы воздействия

В целом цены на нефть в первый день недели выросли в среднем на 2%. Этому способствовало ослабление опасений по поводу рецессии в США ослабевших. Кроме того, трейдеры считают, что влияние этого фактора было слишком преувеличено.

Напомним, что на прошлой неделе цены на сырье упали свыше 9%. Все из-за опасений спроса на рынке. Ситуация изменилась в пятницу, 5 мая, когда нефть подорожала на 4% после отчета о стабильном рынке труда в США.