Цены на нефть в пятницу, 19 марта, существенно снизились. Все из-за новой волны COVID-19, которая спровоцировала новые карантинные ограничения.

Надежды участников рынка на скорое восстановление спроса ослабли. Поэтому стоимость топлива опускается вниз. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

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Как изменились цены на нефть

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,10 доллара (0,16%) по сравнению с предыдущей сессией. Они опустились до отметки 63,18 доллара за баррель .

. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подешевели на 0,11 доллара (0,18%) – до 59,89 доллара за баррель. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 63,28 и 60 долларов соответственно.

Что повлияло на стоимость нефти

Как и ранее участники рынка обеспокоены перспективами спроса на топливо из-за новой волны коронавируса и введение новых ограничений. В то же время вакцинация, которая должна улучшить ситуацию, в некоторых странах замедлился.

Побочные эффекты от вакцины AstraZeneca вызвали беспокойство в европейских странах, некоторые из них даже прекратили процедуру прививки. Несмотря на то, что Германия, Франция и другие государства впоследствии все же восстановили вакцинацию, остановка программы усилила недоверие к препарату среди населения.

"Рынок нервничает по поводу того, что некоторые страны Европы снова вводят карантин. Это вызывает опасения относительно перспектив спроса", – говорится в сообщении ING Economics.