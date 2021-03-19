Ціни на нафту у п'ятницю, 19 березня, суттєво знизились. Все через нову хвилю COVID-19, що спровокувала нові карантинні обмеження.

Надії учасників ринку на швидке відновлення попиту послабились. Тому вартість палива опускається вниз. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

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Як змінились ціни на нафту

Вартість травневі ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилась на 0,10 долара (0,16%) у порівнянні з попередньою сесією. Вони опустились до позначки 63,18 долара за барель .

. Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшали на 0,11 долара (0,18%) – до 59,89 долара за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні 63,28 та 60 доларів відповідно.

Що вплинуло на вартість нафти

Як і раніше учасники ринку занепокоєні перспективами попиту на паливо через нову хвилю коронавірусу та введення нових обмежень. Водночас вакцинація, яка мала б покращити ситуацію, в деяких країнах уповільнився.

Побічні ефекти від вакцини AstraZeneca викликали занепокоєння у європейських країнах, деякі з них навіть припинили процедуру щеплення. Попри те, що Німеччина, Франція та інші держави згодом все ж відновили вакцинацію, зупинка програми посилила недовіру до препарату серед населення.

"Ринок нервує з приводу того, що деякі країни Європи знову запроваджують карантинні обмеження. Це викликає побоювання щодо перспектив попиту", – мовиться в повідомленні ING Economics.