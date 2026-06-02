Россия попыталась преодолеть кризис в нефтяном секторе: что получилось на самом деле
"Газпромнефть" предприняла попытку расширить добычу российской нефти. Для этого начали использовать новые месторождения. Речь идет о именно о Чонской группе.
Как изменилась добыча нефти в России?
Россия начала промышленную добычу в Чонской группе месторождений, которая расположена на территории Восточной Сибири, сообщает СЗРУ.
Читайте также Мировые запасы нефти достигнут критического уровня: что ждет рынки летом
Заметим, это труднодоступный регион. Территориально он находится на границе Иркутской области и Республики Саха.
Проект рассматривается Кремлем как один из элементов дальнейшей переориентации российского нефтяного экспорта на азиатские рынки,
– отмечает украинская разведка.
Важно! Основную производственную инфраструктуру, которая необходима для функционирования месторождений, строили примерно 2 года.
В реальности, эта добыча ощутимо не повлияет на возможности Кремля. Ведь Россия имеет масштабный нефтяной сектор. Для понимания, общая российская добыча оцениваются в 500 миллионов тонн ежегодно. А новое месторождение обеспечит дополнительно примерно 2 миллиона тонн нефти в год.
Какие основные проблемы нефтяного сектора России?
Российский нефтяной сектор находится под масштабными санкциями. К тому же нужно учитывать технологически ограничения. Фактически, Россия пока не имеет возможности активно развивать эту отрасль. А санкции еще и сильно сократили поступления Кремля от реализации нефти.
Кроме этого, проблемой является то, что легкодоступные запасы в России постепенно истощаются. Чтобы ощутимо нарастить добычу, Кремлю нужно осуществить огромные инвестиции и внедрить сложные технологии. А сейчас таких возможностей нет.