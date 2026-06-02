Россия попыталась преодолеть кризис в нефтяном секторе: что получилось на самом деле

"Газпромнефть" предприняла попытку расширить добычу российской нефти. Для этого начали использовать новые месторождения. Речь идет о именно о Чонской группе.

Как изменилась добыча нефти в России?

Россия начала промышленную добычу в Чонской группе месторождений, которая расположена на территории Восточной Сибири, сообщает СЗРУ.

Заметим, это труднодоступный регион. Территориально он находится на границе Иркутской области и Республики Саха.

Проект рассматривается Кремлем как один из элементов дальнейшей переориентации российского нефтяного экспорта на азиатские рынки,

– отмечает украинская разведка.

Важно! Основную производственную инфраструктуру, которая необходима для функционирования месторождений, строили примерно 2 года.

В реальности, эта добыча ощутимо не повлияет на возможности Кремля. Ведь Россия имеет масштабный нефтяной сектор. Для понимания, общая российская добыча оцениваются в 500 миллионов тонн ежегодно. А новое месторождение обеспечит дополнительно примерно 2 миллиона тонн нефти в год.

