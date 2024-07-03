Нефть растет в цене: при чем здесь США и Ближний Восток
Нефть продолжает дорожать на рынке. На цены повлияли важные данные из США. Кроме того, существует еще фактор Ближнего Востока.
Сколько стоит нефть на рынке
В среду, 3 июля 2024 года, нефть Brent выросла в цене на 46 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 86,70 доллара за баррель.
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Нефть West Texas Intermediate подорожала на 42 цента или 0,5%. Американское сырье стоит 83,23 доллара за баррель, пишет издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,60 доллара за баррель (+0,30%)
- Контракты WTI торгуются по цене 83,04 доллара за баррель (+0,28%).
Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 12,12%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 16,35%.
Какие факторы влияют на рынок нефти
Нефть снова дорожает на рынке. Цены поддержали данные о большем, чем ожидали уменьшение резервов в США. В то же время рынок следил за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.
Напомним, что во вторник цены на нефть достигли пикового уровня с конца апреля на внутридневных торгах.