Нефть растет в цене: при чем здесь США и Ближний Восток

Нефть продолжает дорожать на рынке. На цены повлияли важные данные из США. Кроме того, существует еще фактор Ближнего Востока.

Сколько стоит нефть на рынке

В среду, 3 июля 2024 года, нефть Brent выросла в цене на 46 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 86,70 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate подорожала на 42 цента или 0,5%. Американское сырье стоит 83,23 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,60 доллара за баррель (+0,30%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,04 доллара за баррель (+0,28%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 12,12%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 16,35%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть снова дорожает на рынке. Цены поддержали данные о большем, чем ожидали уменьшение резервов в США. В то же время рынок следил за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, что во вторник цены на нефть достигли пикового уровня с конца апреля на внутридневных торгах.