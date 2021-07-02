Нефть подскочила в цене до максимума с 2018 года: будет ли расти дальше
Источник:The Wall Street Journal
Цены на нефть поднялись выше 75 долларов за баррель в преддверии встречи ОПЕК+. Спрос на нефть со стороны промышленно-развитого мира стремительно растет и пока нефтяные страны не решили что с этим делать.
Заседание ОПЕК
Заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) должно было состояться в четверг, 1 июля. По неофициальным источникам страны-участницы должны согласиться:
- увеличить добычу нефти на полмиллиона баррелей в день, начиная с августа этого года.
- постепенно увеличивать объемы так, что в декабре добыча будет на 2 миллиона баррелей в сутки больше, чем сейчас.
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Однако неожиданно ОПЕК заявила, что группа отложит решение до пятницы. Причиной стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили против увеличения добычи нефти.
Цена нефти
- Американская нефть марки WTI подорожала на 2,4% – выше 75 долларов за баррель впервые с 2018 года.
- Нефть марки Brent, которая является международным эталоном, подорожала почти на 2% и составила 75,84 доллара за баррель.
Интересно, что исторически нефть WTI всегда была дешевле чем нефть Brent, но спрос на нефть в США существенно сократил разрыв в цене.
Почему спрос растет
ОПЕК ожидает, что в 2021 году спрос на нефть в промышленно-развитых странах увеличится на 2,7 миллиона баррелей в день – на 6,3%. IHS Markit прогнозирует, что мировой спрос в третьем квартале (июль – сентябрь) подскочит примерно на 7 миллионов баррелей в день.
ОПЕК+ имеет такой рыночный потенциал, которого не было в течение многих десятилетий, по крайней мере временно,
– сказал Джим Буркхард с IHS Markit.
Несмотря на это, мир может не вернуться к предыдущим объемов добычи нефти, поскольку пандемия коронавируса ускорила переход на альтернативную энергетику.
Прогнозы для нефти
- Директора Royal Dutch Shell Plc и TotalEnergies SE вместе с банками и торговцами прогнозируют, что цена черного золота может вырасти до 100 долларов за баррель.
- А вот аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева считает, что такой прогноз реален в 2021 году только, если спрос на нефть поднимется значительно выше допандемического уровня в четвертом квартале.