В рамках неполного нефтяного эмбарго ЕС откажется от 90% российской нефти до конца 2022 года, передает 24 канал.

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Как отреагировал рынок нефти

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали почти на 3,5% до 119,16 доллара за баррель, по данным Finance! Yahoo. В какой-то момент цена достигла 12-недельного максимума.

подорожали почти на 3,5% до 119,16 доллара за баррель, по данным Finance! Yahoo. В какой-то момент цена достигла 12-недельного максимума. Июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,58% до 123,70 доллара.

Августовские фьючерсы также подорожали: нефть WTI выросла примерно на 3% до 115,63 доллара, а Brent выросла на 1,4% до 119,22 доллара за баррель.

ЕС одобрил нефтяное эмбарго

Европейский Союз одобрил нефтяное эмбарго, которое больше месяца блокировала Венгрия из-за своей зависимости от российской нефти, а также лидера Виктора Орбана, поддерживающего дружеские отношения с российским президентом.

Но нефтяное эмбарго было одобрено не в полном объеме, как планировала первоначально. Предусмотрено временное освобождение из-под эмбарго трубопроводной нефти для стран, не имеющих выхода к морю, а также для Болгарии.

Со всем тем Шарль Мишель, глава Европейского совета, заверил, что даже в таком виде нефтяное эмбарго коснется 75% российского импорта в ЕС немедленно, а к концу 2022 года – 90%.

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