В рамках неповного нафтового ембарго ЄС відмовиться від 90% російської нафти до кінця 2022 року, передає 24 канал.

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Як відреагував ринок нафти

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали майже на 3,5% до 119,16 долара за барель, за даними Finance!Yahoo. У якийсь момент ціна досягла 12-тижневого максимуму.

подорожчали майже на 3,5% до 119,16 долара за барель, за даними Finance!Yahoo. У якийсь момент ціна досягла 12-тижневого максимуму. Липневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 3,58% до 123,70 долара.

Серпневі ф'ючерси також подорожчали: нафта WTI зросла приблизно на 3% до 115,63 долара, а Brent виросла на 1,4% до 119,22 долара за барель.

ЄС схвалив нафтове ембарго

Європейський Союз схвалив нафтове ембарго, яке понад місяць блокувала Угорщина через свою залежність від російської нафти, а також лідера Віктора Орбана, який підтримує дружні стосунки з російським президентом.

Але нафтове ембарго схвалили не у повному обсязі, як планувала спочатку. Передбачили тимчасове звільнення з-під ембарго трубопровідної нафти для країн, які не мають виходу до моря, а також для Болгарії.

З усім тим Шарль Мішель, голова Європейської ради, запевнив, що навіть у такому вигляді нафтове ембарго зачепить 75% російського імпорту до ЄС негайно, а до кінця 2022 року – 90%.

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