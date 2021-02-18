В четверг, 18 февраля, цены на нефть вновь выросли до 13-месячного максимума. Все из-за сильных морозов в Техасе, которые могут нарушить добычу сырья на несколько дней.

Цена на нефть марки Brent достигла отметки в 65,39 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

К слову Цена нефти Brent может составлять 173 доллара за баррель к 2050 году: детали

Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,1% до 61,80 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня с 8 января 2020 года.

Цены на нефть 18 Февраля / Графика Investing.com

Причина повышения цен на нефть

Цены на нефть выросли из-за сильных морозов, охвативших Техас. Похолодание прекратило работу примерно 40% производства нефтепродукции США. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за самых низких за 30 лет температур в штате закрылся крупнейший нефтеперерабатывающий завод США. Он сократил производство на минимум 3 миллионов баррелей нефти. Замерзли также скважины и трубопроводы, что активизировало торговлю нефтью на европейских рынках.

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