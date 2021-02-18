Нафта рекордно подорожчала через аномальні морози в США
У четвер, 18 лютого, ціни на нафту знову зросли до 13-місячного максимуму. Все через сильні морози в Техасі, що можуть порушити видобуток сировини на кілька днів.
Джерело:24 канал
Ціна на нафту марки Brent сягнула позначки у 65,39 долара за барель. Про це свідчать дані Investing.com.
До слова Ціна нафти Brent може становити 173 долари за барель до 2050 року: деталі
Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,1% до 61,80 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з 8 січня 2020 року.
Ціни на нафту 18 лютого / Графіка Investing.com
Причина підвищення цін на нафту
Ціни на нафту виросли через сильні морози, які охопили Техас. Похолодання припинило роботу приблизно 40% виробництва нафтопродукції США. Про це повідомляє Bloomberg.
Через найнижчі за 30 років температури у штаті зачинився найбільший нафтопереробний завод США. Він скоротив виробництво на щонайменше 3 мільйони барелів нафти. Замерзли також свердловини і трубопроводи, що активізувало торгівлю нафтою на європейських ринках.
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