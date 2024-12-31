Цены на нефть выросли: при чем здесь Китай и США

В последний день 2024 года на рынке наблюдается рост цен на нефть. Это связываются с ростом производственной деятельности заводов Китая в декабре. Кроме того, сокращение запасов сырой нефти США также повлиять на цену.

Какие сейчас цены на нефть

Как передает 24 Канал со ссылкой на Reuters, по состоянию на утро 31 декабря цены на нефть Brent выросли на 60 центов, или 0,8% – до 74,59 доллара за баррель.

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В то же время американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 62 цента, или 0,9% – до 71,61 доллара за баррель.

Заметьте! За год Brent подешевела на 3,2%, а WTI – на 0,1%.

Что происходит в Китае

Производственная деятельность в Китае выросла третий месяц подряд в декабре. Однако это произошло меньшими темпами, как показал официальный опрос заводов.

Этот опрос свидетельствует о том, что резкое стимулирование помогает поддержать вторую по величине экономику мира.

Китайские власти также согласились выпустить рекордные 3 триллиона юаней, а это 411 миллиардов долларов специальных казначейских обязательств в 2025 году для восстановления экономического роста.

Слабый прогноз спроса в Китае заставил Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои ожидания спроса на нефть на 2025 год.

Еще ранее ОПЕК и ее союзники отложили свой план по увеличению добычи до апреля 2025 года на фоне падения цен. МЭА ожидает, что мировое предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сокращения ОПЕК+ останутся в силе.

Как повлияло на нефть сокращение запасов США

Запасы сырой нефти США снизились примерно на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе. Поэтому и Brent, и WTI получили поддержку от большего, чем ожидалось, сокращения запасов за неделю.

Именно поэтому ожидается, что основное внимание инвесторов в 2025 году будет сосредоточено на курсе Федеральной резервной системы.