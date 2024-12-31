Какие сейчас цены на нефть

Как передает 24 Канал со ссылкой на Reuters, по состоянию на утро 31 декабря цены на нефть Brent выросли на 60 центов, или 0,8% – до 74,59 доллара за баррель.

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В то же время американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 62 цента, или 0,9% – до 71,61 доллара за баррель.

Заметьте! За год Brent подешевела на 3,2%, а WTI – на 0,1%.

Что происходит в Китае

Производственная деятельность в Китае выросла третий месяц подряд в декабре. Однако это произошло меньшими темпами, как показал официальный опрос заводов.

Этот опрос свидетельствует о том, что резкое стимулирование помогает поддержать вторую по величине экономику мира.

Китайские власти также согласились выпустить рекордные 3 триллиона юаней, а это 411 миллиардов долларов специальных казначейских обязательств в 2025 году для восстановления экономического роста.

Слабый прогноз спроса в Китае заставил Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои ожидания спроса на нефть на 2025 год.

Еще ранее ОПЕК и ее союзники отложили свой план по увеличению добычи до апреля 2025 года на фоне падения цен. МЭА ожидает, что мировое предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сокращения ОПЕК+ останутся в силе.

Как повлияло на нефть сокращение запасов США

Запасы сырой нефти США снизились примерно на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе. Поэтому и Brent, и WTI получили поддержку от большего, чем ожидалось, сокращения запасов за неделю.

Именно поэтому ожидается, что основное внимание инвесторов в 2025 году будет сосредоточено на курсе Федеральной резервной системы.