Які зараз ціни на нафту

Як передає 24 Канал з посиланням на Reuters, станом на ранок 31 грудня ціни на нафту Brent зросли на 60 центів, або 0,8% – до 74,59 долара за барель.

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Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 62 центи, або 0,9% – до 71,61 долара за барель.

Зауважте! За рік Brent подешевшала на 3,2%, а WTI – на 0,1%.

Що відбувається в Китаї

Виробнича діяльність у Китаї зросла третій місяць поспіль у грудні. Однак це відбулося меншими темпами, як показало офіційне опитування заводів.

Це опитування свідчить про те, що різке стимулювання допомагає підтримати другу за величиною економіку світу.

Китайська влада також погодилася випустити рекордні 3 трильйони юанів, а це 411 мільярдів доларів спеціальних казначейських зобов'язань у 2025 році для відновлення економічного зростання.

Слабший прогноз попиту в Китаї змусив Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизити свої очікування попиту на нафту на 2025 рік.

Ще раніше ОПЕК та її союзники відклали свій план із збільшення видобутку до квітня 2025 року на тлі падіння цін. МЕА очікує, що світова пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році, навіть якщо скорочення ОПЕК+ залишаться в силі.

Як вплинуло на нафту скорочення запасів США

Запаси сирої нафти США знизилися приблизно на 3 мільйони барелів минулого тижня. Відтак і Brent, і WTI отримали підтримку від більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів за тиждень.

Саме тому очікується, що основна увага інвесторів у 2025 році буде зосереджена на курсі Федеральної резервної системи.