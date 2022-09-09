Сколько стоят самые известные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на пятницу, 9 сентября, торгуется на уровне 91,70 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 2,86%. По сравнению с предыдущим днем эта марка нефти выросла в цене на 3,09 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate на сегодняшний день стоят 86,06 доллара за баррель. Со вчера нефть WTI подорожала на 2,85 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 3,02%.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 91,71 доллара за баррель (+2,70 доллара),

за баррель (+2,70 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 86,04 доллара (+2,57 доллара).

По состоянию на 7 сентября цены на нефть упали до минимального уровня за последние 7 месяцев. Это связывают с угрозами россии остановить экспорт нефти и газа некоторым странам. Однако уже сегодня динамика черного золота на рынке изменилась, вернувшись к росту, сообщает Reuters.

К концу недели нефть стремительно выросла в цене из-за опасений из-за реального и потенциального сокращения предложения на рынке. Интересно, что нефтяные фьючерсы были настроены продолжать падать в цене, поскольку повышение процентных ставок и ограничения из-за коронавируса в Китае негативно повлияли на прогнозы по спросу, также пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть: