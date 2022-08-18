Нефть обвалилась до полугодового минимума: подешевеет ли топливо

Недавно цены на нефть опустились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Это произошло вопреки всем прогнозам, ведь ожидалось, что нефть наоборот будет стремительно расти в цене.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозировал, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель. Лето скоро завершится, а августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне почти 95 долларов. по данным Finance! Yahoo, передает 24 канал. Во вторник, 16 августа, цена вообще опустилась ниже 92 долларов.

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Почему нефть падает в цене

Экономики больших государств входят в состояние рецессии. К примеру, США отчитываются о двух кварталах сокращения ВВП. Не лучше ситуация в Европе. В таких условиях замедляется и производство, а с ним спрос на нефть.

Центральные банки разных стран стремительно повышают учетные ставки, борясь с инфляцией. Поэтому многие экономисты и инвесторы ожидают глобальную рецессию, которая обрушит спрос на нефть еще больше.

Китай как крупнейший потребитель нефти в мире сейчас потребляет ее меньше. Частично это связано с коронавирусом, из-за вспышки которого Китай снова вводил локдауны.

Доллар США рекордно укрепился по отношению к другим валютам. Это тоже проблема для рынка нефти – поскольку на мировом рынке расчет за нефть идет в долларах, то другим странам теперь нефть обходится дороже и покупают ее меньше.

Международный валютный фонд уже снизил прогноз роста мировой экономики: в 2022 году экономика вырастет всего на 0,4%, а через год – на 0,7%. На всех этих новостях, свидетельствующих о падении спроса, нефть упала в цене.

Упадут ли цены на горючее

Украина импортирует горючее из Европы. Логично было бы, что падение цен на нефть в Европе приведет к тому, что цены на бензин и дизель в Украине тоже упадут. Однако этого сейчас не происходит – по крайней мере, существенного падения цены на крупных сетях АЗС нет. Однако, по словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, само падение цен на мировом рынке не даст украинцам почувствовать возвращение акциза на горючее.

Напомним, что правительство планирует вернуть акциз – теперь оно будет в размере 100 евро на 1000 литров. Это где-то 4 гривны на литре.

Цены закупочные будут снижаться. И сейчас очень хороший момент, чтобы ввести эти акцизы. И для потребителя это пройдет незаметно,

– рассказал Сергей Куюн.

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