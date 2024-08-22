Нефть неустанно дешевеет, тестируя важный психологический уровень
Нефть продолжает обесцениваться на фоне новостей из разных регионов. Также известно, какие факторы больше всего беспокоят инвесторов.
Что происходит на рынке нефти
Нефть падает в цене пятый день подряд. На рынок влияют ожидания инвесторов относительно перспектив глобального спроса на нефть. Их настроения даже не улучшили новости об уменьшении запасов топлива в США, согласно данным Reuters.
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Добавляют, что цены на нефть резко упали после публикации отчета о рынке труда в США, ведь стало известно, что в годовом исчислении работодатели создали меньше рабочих мест чем ожидалось. Кроме того, из Китая продолжают поступать тревожные экономические сигналы, а эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире. Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ в октябре отменят определенные ограничения по объемам добычи нефти, что приведет к увеличению предложения на рынке.
Сколько стоит нефть на рынке
Поэтому марка нефти Brent упала в цене на 10 центов до 75,95 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 23 цента. Американское сырье торгуется на уровне 71,70 доллара за баррель.
В целом с середины августа нефть Brent подешевела на 6,4%, а WTI потеряла в цене 6,9%.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 75,92 доллара за баррель (- 0,17%)
- Контракты WTI торгуются по цене 71,71 доллара за баррель (- 0,31%).
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