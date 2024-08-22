Что происходит на рынке нефти

Нефть падает в цене пятый день подряд. На рынок влияют ожидания инвесторов относительно перспектив глобального спроса на нефть. Их настроения даже не улучшили новости об уменьшении запасов топлива в США, согласно данным Reuters.

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Добавляют, что цены на нефть резко упали после публикации отчета о рынке труда в США, ведь стало известно, что в годовом исчислении работодатели создали меньше рабочих мест чем ожидалось. Кроме того, из Китая продолжают поступать тревожные экономические сигналы, а эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире. Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ в октябре отменят определенные ограничения по объемам добычи нефти, что приведет к увеличению предложения на рынке.

Сколько стоит нефть на рынке

Поэтому марка нефти Brent упала в цене на 10 центов до 75,95 доллара за баррель. В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 23 цента. Американское сырье торгуется на уровне 71,70 доллара за баррель.

В целом с середины августа нефть Brent подешевела на 6,4%, а WTI потеряла в цене 6,9%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 75,92 доллара за баррель (- 0,17%)

Контракты WTI торгуются по цене 71,71 доллара за баррель (- 0,31%).

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