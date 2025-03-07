Мировые цены на нефть на сегодня
В четверг, 7 марта, цены на нефть продолжают расти в цене. Кроме того, эталонные бренды нефти наибольшего недельного спада за неделю с октября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц
На рынок нефти влияет неопределенность относительно таможенной политики Трампа, из-за которой возникли опасения относительно спроса. В то же время основные производители нефти планируют увеличить объемы добычи. Речь идет об ОПЕК+.
Сколько стоит 1 баррель нефти
Нефть Brent выросла в цене на `17 центов или на 0,24% до 69,63 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 12 центов или на 0,18%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 66,48 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 69,57 доллара за баррель (+0,16%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 66,41 доллара за баррель (+0,08%).