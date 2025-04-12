Что нужно изменить для совершенствования банковского сектора в Украине

Экономист и член Совета НБУ Василий Фурман на первой лекции "Капитала 24" рассказал, что банковский сектор в Украине остается стабильным. В то же время он добавил, что есть сферы, которые следует усовершенствовать. В частности, существует потребность в улучшении защиты прав кредиторов, сообщает 24 Канал.

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Василий Фурман Член Совета НБУ Это очень важная история. Я помню, когда можно было судиться десятками лет за кредиты, которые когда-то были выданы. Это неправильно. Как показывает европейская практика, этот процесс должен длиться недолго: в пределах до одного года, что является хорошим результатом.

Фурман подметил, что защита прав кредиторов упирается еще и в то, насколько эффективно работает судебная система в стране. Он отметил, что в Украине сейчас проводят много соответствующих реформ, а также выразил надежду, что в будущем в Украине будет судебная система европейского уровня.

Я надеюсь, что когда мы построим эффективную судебную систему, когда мы обеспечим защиту прав кредиторов, что очень важно, то это нам позволит фундаментально изменить экономическую среду в нашем государстве в лучшую сторону,

– заявил Фурман.

В этом контексте следует учитывать следующие моменты:

Чтобы обеспечить экономический рост на уровне 7 – 10% годовых на регулярной основе, чтобы догонять страны Восточной Европы, которые также не будут стоять на месте, Украине нужно будет привлечь огромный массив инвестиций.

По словам экономиста, речь идет о десятках миллиардов долларов. Более того, на первый план должны выйти именно частные инвестиции.

Поэтому, инвестиционный климат, защита прав кредиторов, судебная система, инфраструктура фондового, финансового рынка – это элементы, которые Украине придется развивать и совершенствовать в послевоенный период.

Напомним, что, что банки в Украине в целом справились с повышением налога на их прибыль. Соответствующее заявление сделала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. Проблемы с падением капитала зафиксировали только в "Укрэксимбанке".