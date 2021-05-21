Саудовская Аравия снова обыграла РФ на рынке нефти в Китае

Саудовская Аравия вновь опередила Россию и сохранила за собой статус главного поставщика нефти в Китай. РФ проигрывает арабской стране 8 месяц подряд. Почему Поднебесная все чаще выбирает Саудовскую Аравию – читайте дальше.

Китай, который является крупнейшим покупателем черного золота в мире, с декабря импортирует рекордно низкие объемы нефти.

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Саудовская Аравия опередила Россию на рынке нефти в Китае

Саудовская Аравия в апреле 2021 отправляла в Китай 1,57 миллиона баррелей нефти в сутки. Это самый низкий показатель с октября 2020 года. Однако это не мешает королевству оставаться лидером на китайском рынке. Объемы поставки нефти в Китай в апреле остановились на уровне 1,53 миллиона баррелей в сутки. Импорт сырья из США тоже снизился.

Всего в апреле 2021 снижение объемов поставок нефти от ряда главных экспортеров совпало с обвалом импорта черного золотую Поднебесной, который опустился до 9,82 миллиона баррелей в сутки, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайский импорт снизился на фоне роста цен на нефть, которые давят на рентабельность нефтепереработки в контексте роста запасов топлива. В марте 11,69 миллиона баррелей в сутки. Это на 21% больше, чем в прошлом году. В марте Китай приобрелбаррелей в сутки. Это набольше, чем в прошлом году.

Аналитики предупреждали о замедлении темпов импорта нефти через старт сезонных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Еще одним фактором, влияющим на ситуацию на рынке - высокие цены на нефть. В апреле Китай увеличил объемы переработки сырья на 7,5% в год. Это свидетельствует о том, что сектор переработки нефти находится на этапе устойчивого восстановления, несмотря на то, объемы были ниже рекордных максимумов, зафиксированных в ноябре 2020 года.