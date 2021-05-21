Китай, який є найбільшим покупцем чорного золота у світі, з грудня імпортує рекордно низькі обсяги нафти.

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Саудівська Аравія випередила Росію на ринку нафти у Китаї

Саудівська Аравія у квітні 2021 року відправляла до Китаю 1,57 мільйона барелів нафти в добу. Це найнижчий показник з жовтня 2020 року. Проте, це не заважає королівству залишатися лідером на китайському ринку. Обсяги постачання російської нафти до Китаю у квітні зупинилися на рівні 1,53 мільйона барелів на добу. Імпорт сировини з США теж знизився.

Загалом у квітні 2021 року зниження обсягів постачання нафти від низки головних експортерів збіглося з обвалом імпорту чорного золоту Піднебесною, який опустився до 9,82 мільйона барелів на добу, що на 0,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Китайський імпорт знизився на тлі зростання цін на нафту, які тиснуть на рентабельність нафтопереробки у контексті зростання запасів палива

У березні Китайська Народна Республіка придбала 11,69 мільйона барелів на добу. Це на 21% більше, ніж минулого року.

Аналітики попереджали про сповільнення темпів імпорту нафти через старт сезонних ремонтів нафтопереробних заводів. Ще одним фактором, який впливає на ситуацію на ринку – високі ціни на нафту. У квітні Китай збільшив обсяги переробки сировини на 7,5% у рік. Це свідчить про те, що сектор переробки нафти перебуває на етапі стійкого відновлення, попри те, обсяги були нижче рекордних максимумів, зафіксованих у листопаді 2020 року.

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