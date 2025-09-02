Укр Рус
Финансы Финансовые новости Впервые за много лет: Сирия осуществила экспорт нефти
2 сентября, 15:00
3

Впервые за много лет: Сирия осуществила экспорт нефти

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Возобновление экспорта нефти из Сирии стало возможным после отмены санкций США и ЕС.
  • Сирия экспортировала 600 тысяч баррелей нефти.
  • Санкции против Сирии были введены из-за гражданской войны и действий режима Асада.

Сирия возобновила экспорт нефти. Это произошло после отмены западных санкций. Восстановление экспорта уже привело к ощутимым последствиям, в частности, улучшению ситуации в экономике страны.

Что известно о возобновлении экспорта нефти из Сирии?

В июле 2025 года Дональд Трамп официально отменил санкции против Сирии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Подорожание ощутимое: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке 2 сентября

Такое решение американский президент принял, чтобы:

  • поддержать новое сирийское правительство;
  • стимулировать экономику Сирии.

Обратите внимание! За 2 месяца до решения американского президента все остаточные ограничения отменил и ЕС.

Какова ситуация с нефтью в Сирии:

  • Сирия осуществила экспорт 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти (известно, что танкер Nissos Christiana вывез нефть из порта Тартус, который стоит на Средиземном море).
  • Сейчас внутренний рынок обеспечивается, благодаря работе двух нефтеперерабатывающих заводов в Баниясе и Хомсе. Эти предприятия работают на полную мощность.
  • Благодаря отмене санкций, сирийское правительство подписало соглашения с несколькими саудовскими компаниями о восстановлении энергетического сектора.
  • Сирия также смогла договориться с дубайской логистической компанией DP World Ltd об инвестициях в развитие порта Тартус, а также создание логистических хабов.

Почему против нефти из Сирии были введены санкции?

Санкции против нефтяной отрасли в Сирии были введены из-за гражданской войны, которая царила внутри страны. Благодаря ограничениям другие государства хотели уменьшить влияние режима Башара Асада. Нужно понимать, что бывшее сирийское правительство совершало жестокие действия против населения, чем и вызвал войну.

Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?

  • Российскую нефть сейчас активно покупает Китай. Он делает это со значительной скидкой. Индия, в свою очередь, отходит от нефти из России, опасаясь возможных последствий такого сотрудничества.
  • Нефтяная отрасль России продолжает нести значительные убытки. Этому способствуют украинские атаки по российским НПЗ. Сейчас негативные изменения уже ощутимы на внутреннем рынке России, там возник дефицит топлива.
  • Прибыль основных нефтяных компаний России ощутимо снизилась в 2025 году. А предприятие "Сургутнефтегаз" вообще стало убыточным.