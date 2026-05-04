Именно эта страна является основным поставщиком нефти из-за перекрытия Ормузского пролива

Сейчас именно США активно экспортируют нефть. Как показывает статистика, за последние 9 недель было отправлено примерно 250 миллионов баррелей сырого американского сырья за границу.

Как США экспортируют столько нефти?

Такие объемы экспорта сделали США самым масштабным экспортером сырой нефти, по состоянию на сейчас, сообщает Bloomberg.

США даже обогнали Саудовскую Аравию. Это и не удивительно, ведь такой рост американского экспорта объясняется именно ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, Ормузский пролив остается закрытым. Это не позволяет значительному количеству нефтяных экспортеров перевозить свое сырье.

Нужно учитывать, что запасы США довольно исчерпывающие. Соответственно, возникает вопрос как долго США смогут поддерживать такой уровень экспорта.

Суда прибывают, чтобы забрать нашу нефть, но как только значительные объемы нефти будут покидать Соединенные Штаты, можно ожидать, что балансы ухудшатся. Мы роем себе яму, сокращая запасы,

– сказал старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Сигл.

Кто покупает американскую нефть?

Значительная часть американской нефти экспортировалась именно в Азию. Этот регион раньше покупал именно ближневосточное сырье. Однако из-за войны азиатские покупатели начали искать альтернативу, сообщает CNBC.

В частности, в качестве примера стоит рассмотреть Японию. Эта страна ранее покупала примерно 90% сырой нефти и топлива именно на Ближнем Востоке. При этом, закупки в США были минимальны.

Япония является одной из первых, кто начал покупать американские поставки. Продажи товаров, которые будут загружены в июне и прибудут примерно в августе, начались всего несколько дней назад, и японские НПЗ вместе уже купили не менее 8 миллионов баррелей американской сырой нефти,

– сообщает издание со ссылкой на трейдеров.

