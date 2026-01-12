Ключевая отрасль России в кризисе: результаты ее деятельности неутешительны

Российские нефтедобывающие компании сократили производство сырой нефти. Резкое уменьшение было зафиксировано именно в декабре 2025 года. Показатели за этот период считаются худшими за последние 1,5 года.

Что известно о добыче нефти в России?

Среднесуточная добыча нефти в России снизилась до 9,326 миллиона баррелей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Такое сокращение стало следствием санкций Запада. Дело в том, что эти ограничения "парализуют" экспорт.

Сейчас уровень добычи нефти такой:

нынешний уровень на 100 тысяч баррелей меньше ноябрьского;

и на 250 тысяч баррелей – чем тот, о котором договорено с ОПЕК+;

Важно! Квота ОПЕК+ для России, установлена на уровне 9,574 миллиона баррелей в сутки.

Сбыт российской нефти затруднен. Сейчас значительная часть сырья остается без конечных покупателей.

С конца ноября 2025 года, объем нереализованной российской нефти увеличился на 30 миллионов баррелей. В целом он вырос до 185 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg.

Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен Россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+,

– отмечает разведка.

Нужно понимать, что на уровень добычи влияют и общие мировые тенденции. В частности, падение цен на нефть.

Что происходит в экономике России из-за кризиса в нефтяном секторе?