Ключова галузь Росії в кризі: результати її діяльності невтішні

Російські нафтовидобувні компанії скоротили виробництво сирої нафти. Різке зменшення було зафіксовано саме у грудні 2025. Показники за цей період вважаються найгіршими за останні 1,5 року.

Що відомо про видобуток нафти в Росії?

Середньодобовий видобуток нафти в Росії знизився до 9,326 мільйона барелів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Таке скорочення стало наслідком санкцій Заходу. Річ у тім, що ці обмеження "паралізують" експорт.

Наразі рівень видобутку нафти такий:

теперішній рівень на 100 тисяч барелів менший за листопадовий;

та на 250 тисяч барелів – ніж той, про який домовлено з ОПЕК+;

Важливо! Квота ОПЕК+ для Росії, встановлена на рівні 9,574 мільйона барелів на добу.

Збут російської нафти ускладнено. Наразі значна частина сировини залишається без кінцевих покупців.

З кінця листопада 2025 року, обсяг нереалізованої російської нафти збільшився на 30 мільйонів барелів. Загалом він зріс до 185 мільйонів барелів, повідомляє Bloomberg.

Сукупність цих факторів вказує на системний характер кризи російського нафтового сектору. Навіть у разі стабілізації цін Росія навряд чи зможе швидко повернутися до квот ОПЕК+,

– наголошує розвідка.

Потрібно розуміти, що на рівень видобутку впливають і загальні світові тенденції. Зокрема, падіння цін на нафту.

Що відбувається в економіці Росії через кризу у нафтовому секторі?