Почему в России избыток нефти?
Сейчас Россия пытается "прикрыть" почему снижаются ее доходы от нефти и газа, сообщает Служба внешней разведки (СВРУ).
Россия подает отказ от покупки ее нефти и газа как "прирост запасов". Так, "избыточная" нефть и конденсат в России по итогам 2025 года составили 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров,
– сообщает украинская разведка.
Глава Минприроды России Александр Козлов также указал, что:
- в 2025 общий прирост балансовых запасов золота в России составил 614 тонн;
- меди – 3 миллиона тонн;
- железной руды – 984,2 миллиона тонн и так далее, сообщает издание "ТАСС".
Несмотря на заявления Москвы, очевидно, что значительные запасы нефти образовались именно из-за проблем с экспортом. Например, Индия начала отказываться от российской продукции под давлением США. Речь идет, в частности, о пошлинах и санкциях, которые ввело американское правительство.
Как сообщает Reuters, уже известно, что предприятие Indian Oil Corp впервые закупило партию нефти в Эквадоре. Таким образом частично заменяется российская продукция.
Почему покупают меньше нефти из России сейчас?
Индийские государственные НПЗ начали сокращать закупки российской нефти еще в 2025. Дело в том, что осенью прошлого года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов: "Роснефти" и "Лукойла".
Также на позицию Индии повлияли тарифы. Их Трамп утвердил, чтобы заставить индийских покупателей пересмотреть целесообразность сотрудничества с Россией.
Заметим, что Кремль всячески пытается удержать покупателей, благодаря скидкам на нефть. В некоторых местах дисконт достигает 25 долларов за баррель, по сравнению со стоимостью марки Brent.