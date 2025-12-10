Цена дальше летит вниз: за сколько Россия продает нефть сегодня

Стоимость российской нефти, которая отгружается из портов Черного моря и Тихого Океана упала до минимума. Таких цен не было с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Какая цена продажи российской нефти сейчас?

Например, в Новороссийске на неделе, завершившейся 7 декабря, грузы Urals реализовывались в среднем за – 38,28 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Именно Urals считается главной экспортной маркой российских нефтяников.

Для понимания, нынешняя цена почти на 2,8 доллара дешевле чем неделю назад. Снизились и цены в балтийских портах:

они упали на примерно 2,4 доллара за неделю;

теперь стоимость достигает 41,16 доллара за баррель.

Средняя скидка на Urals, которую дают российские нефтяники к марке Brent, достигла 25,8 доллара за баррель и приблизилась к историческим рекордам,

– отмечает разведка.

Действует скидка и на другой сорт российской нефти – ESPO. По состоянию на сейчас, именно его вывозят из тихоокеанских портов в Китай. Как известно, ESPO подешевела на 1,6 доллара за неделю, теперь она составляет – 52,32 доллара за баррель, сообщает Bloomberg,

Что влияет на цену российской нефти сейчас?