Россия сохраняет значительный уровень нефтяного экспорта, несмотря на атаки Украины

России удается экспортировать много нефти. Это происходит, несмотря на атаки украинских дронов. Более того, в мае объемы экспорта российской нефти могут даже увеличиться.

Что происходит с экспортом российской нефти?

России удавалось в течение апреля удержать загрузки сырой нефти в своих ключевых западных портах. Для понимания, они происходили на уровне марта, сообщает Reuters.

В то же время атаки дронов продолжались. Благодаря им, были ограничены поставки из портов Балтийского и Черного морей в течение определенного времени: конца марта и начала апреля. Однако общие объемы – в конце концов остались на том же уровне.

Заметим, одни из крупнейших атак были осуществлены именно на порт Усть-Луга. По данным Reuters, украинские дроны смогли остановить экспорт сырой нефти отсюда на время с 25 марта по 7 апреля. То есть, на почти 2 недели.

Проблемы были и у других знаковых российских портов. В частности, речь идет о Новороссийске.

Экспорт и транзитные поставки нефти Urals, Siberian Light и сырой нефти KEBCO из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в апреле, включая переходные объемы с начального графика на март и дополнения, оцениваются примерно в 2,2 миллиона баррелей в день. Это в целом соответствует пересмотренным показателям за март,

– указывают рыночные источники.

Что будет с российской нефтью в мае?

Сейчас рынок ожидает, что в мае Россия сможет увеличить загрузку. Этому будет способствовать:

сезонный фактор – улучшение погоды;

внутренний избыток сырой нефти.

В то же время существует риск, что экспорт таки будет сорван. Это произойдет, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру.

