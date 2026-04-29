Россия сохраняет значительный уровень нефтяного экспорта, несмотря на атаки Украины
России удается экспортировать много нефти. Это происходит, несмотря на атаки украинских дронов. Более того, в мае объемы экспорта российской нефти могут даже увеличиться.
Что происходит с экспортом российской нефти?
России удавалось в течение апреля удержать загрузки сырой нефти в своих ключевых западных портах. Для понимания, они происходили на уровне марта, сообщает Reuters.
Читайте также Как на цену нефти повлиял выход ОАЭ из ОПЕК
В то же время атаки дронов продолжались. Благодаря им, были ограничены поставки из портов Балтийского и Черного морей в течение определенного времени: конца марта и начала апреля. Однако общие объемы – в конце концов остались на том же уровне.
Заметим, одни из крупнейших атак были осуществлены именно на порт Усть-Луга. По данным Reuters, украинские дроны смогли остановить экспорт сырой нефти отсюда на время с 25 марта по 7 апреля. То есть, на почти 2 недели.
Проблемы были и у других знаковых российских портов. В частности, речь идет о Новороссийске.
Экспорт и транзитные поставки нефти Urals, Siberian Light и сырой нефти KEBCO из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в апреле, включая переходные объемы с начального графика на март и дополнения, оцениваются примерно в 2,2 миллиона баррелей в день. Это в целом соответствует пересмотренным показателям за март,
– указывают рыночные источники.
Что будет с российской нефтью в мае?
Сейчас рынок ожидает, что в мае Россия сможет увеличить загрузку. Этому будет способствовать:
- сезонный фактор – улучшение погоды;
- внутренний избыток сырой нефти.
В то же время существует риск, что экспорт таки будет сорван. Это произойдет, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру.
Что еще важно знать о российской нефти сейчас?
Возобновились поставки российской нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию. Украина закончила частично ремонт трубопровода. Полное восстановление пути продлится несколько дольше.
Россия решила остановить транзит сырой нефти из Казахстана в Германию. Москва планирует перенаправить это сырье в другие точки назначения. Речь идет именно о нефти, перекачиваемой через "Дружбу". Реализовываться план будет с 1 мая 2026 года.