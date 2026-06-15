Поставки нефти из Ирана будут возобновлены: названо условие
Высокопоставленный чиновник из Ирана сообщил, что санкции в отношении иранской нефти могут быть сняты. Это произойдет, если Тегеран выполнит ряд важных условий.
Почему с иранской нефти снимут санкции?
Снятие санкций с иранской нефти возможно именно благодаря меморандуму с США, сообщает Reuters.
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Отметим, что этот документ предусматривает согласование многих вопросов. В частности, открытие Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана. Окончательное соглашение должно быть заключено через 60 дней. В течение этого времени будет действовать режим прекращения огня. Стороны должны использовать указанный период, чтобы согласовать все вопросы.
Что касается санкций против иранской нефти, известно о следующих изменениях:
- США согласились не вводить новые санкции против Ирана, пока не будет достигнуто окончательное соглашение;
- когда окончательное соглашение будет достигнуто, все санкции США и ООН в отношении Ирана отменят (это произойдет по согласованному графику);
- США на определенный период отменят нефтяные санкции против Ирана (такое решение позволит Тегерану продавать нефть и получать доход);
Вашингтон, в координации со своими региональными союзниками, подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней,
– указывает издание.
Что должно произойти на Ближнем Востоке, согласно договоренностям США и Ирана?
- Иран должен немедленно обеспечить разблокирование Ормузского пролива. Также свою блокаду обязаны снять американские силы. США должны начать этот процесс сразу после подписания меморандума и завершить его – в течение 30 дней.
- Отдельно рассматривается вопрос ядерной программы Ирана. Здесь стороны еще не достигли понимания. Однако, как известно, согласно меморандуму Тегеран соглашается, что не будет производить и приобретать ядерное оружие.