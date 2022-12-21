Казахстан планирует начать транспортировку нефти в Германию: все, что следует знать

Германия активно работает над тем, чтобы сменить российскую нефть на своем внутреннем рынке. До этого европейская страна значительно зависела от Москвы в контексте энергетики.

Теперь официальный Берлин обратил внимание на Казахстан. В частности, сообщают, что эта страна готова поставлять сырье в Германию через нефтепровод "Дружба".

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Германия провела важные переговоры с Казахстаном

Глава казахской компании "КазМунайГаз" провел переговоры с представителем Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Одним из главных вопросов переговоров были поставки сырья для немецкого завода PCK Raffinerie, расположенного в городе Шведт. Добавим больше интересных деталей:

Мощности нефтеперерабатывающего завода за год оценивают в более чем 10 миллионов тонн сырой нефти;

тонн сырой нефти; Более того, именно PCK Raffinerie отвечает за обеспечение горючим Берлина и большую часть восточной Германии.

Приоритеты Казахстана

В казахской национальной компании добавили, что ресурсы нефтедобывающих организаций "КазМунайГаз" прежде всего направляют на загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов, ответственных за обеспечение внутреннего рынка страны.

Экспортные объемы нефти "КазМунайГаз" поставляются в адрес единого системного трейдера – KMG Trading, приоритетно закрывающего потребности нефтеперерабатывающих заводов КМГ в Румынии, а остальные экспортные объемы реализуются в рамках долгосрочных договоров,

– говорится в заявлении пресс-службы.

Вместе с тем компания рассматривает вариант пробной отправки нефти в Германию в январе 2023 года. Соответствующее распоряжение издал президент Казахстанка. В то же время стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В Германии прокомментировали возмутительные заявления россиян

В Германии также прокомментировали последние заявления главы "Транснефти" о том, что Германия будет нарушать нефтяное эмбарго, которое начало работать 5 декабря 2022 года. Мол, европейская страна планирует покупать нефть из России в первом квартале следующего года.

Пресс-служба германского министерства заявила, что официальный Берлин не будет покупать российскую нефть с 2023 года. Что касается договоренностей с российской компанией трубопроводного транспорта, то речь идет о бронировании мощностей для транспортировки именно нефти из Казахстана, пишет DW.