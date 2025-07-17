Где в Европе самые большие запасы нефти и газа: какие страны добывают больше всего

Основные залежи нефти и газа в Европе размещены преимущественно в Северной части континента - в частности в Норвегии, Великобритании, Нидерландах, а также Италии. Именно эти страны в основном обеспечивают Европу энергоресурсами.

Где в Европе самые большие запасы нефти?

Норвегия является безоговорочным лидером по объемам запасов нефти среди европейских стран. В 2023 году она обеспечила наибольший уровень добычи сырой нефти – 1,54 миллиона баррелей в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Offshore Technology.

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Для сравнения, Великобритания добывала 0,62 миллиона баррелей в сутки, а Италия – 0,1 миллиона баррелей в сутки. В Северном море, которое граничит с территорией Норвегии, расположены крупнейшие нефтяные месторождения региона, в частности Йохан Свердруп, Снорре и Осеберг.

Где в Европе самые большие запасы газа?

Запасы природного газа Европы также сосредоточены преимущественно в Северном море.

Интересно! По оценкам, общий объем газовых резервов в этом регионе составляет не менее 3 триллионов кубометров.

Основные месторождения размещены в норвежском, британском и нидерландском секторах шельфа. Самые известные из них – Тролл (Норвегия) и Слохтерн (Нидерланды), каждое из которых имеет более 1 триллиона кубометров запасов.

Интересно! В 2023 году Нидерланды прекратили добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Решение о прекращении работы было принято из-за риска землетрясений. Первоначальные добываемые запасы газа на месторождении Гронинген составляли 2,9 триллиона кубометров.