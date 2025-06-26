Цены на нефть снова растут: появилась новая причина

Цены на нефть продолжают расти, поскольку более сокращение запасов сырой нефти в США, оказалось более значительным, чем ожидалось. Это сигнализирует о стабильном спросе на "черное золото" в мире.

Какие цены на нефть

В четверг, 26 июня, фьючерсы нефти Brent выросли на 0,8%, до 68,21 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 0,9%, до 65,48 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Некоторые инвесторы делают ставку на стабильный спрос, на который указывает снижение запасов согласно еженедельной статистике США. Однако на рынках сохраняется нервозность – участники пытаются разобраться в текущем статусе ирано-израильского перемирия,

– отметил экономист компании Nomura Securities Юки Такашима.

Какими будут цены на нефть

По прогнозам Такашимы, цена на нефть WTI, вероятно, стабилизируется в диапазоне 60-65 долларов за баррель – уровне, который наблюдался до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Аналитики ANZ заявили, что с деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем внимание рынка вновь привлечено к фундаментальным факторам, и указали, что запасы сырой нефти США сокращаются пятую неделю подряд.

Важно! По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в стране сократились на 5,8 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 797 тысяч баррелей.