Кремль не имеет достаточно денег даже для того, чтобы добывать нефть
- В 2025 году объемы бурения нефти в России упали до самого низкого уровня за последние несколько лет.
- Снижение объемов добычи обусловлено падением мировых цен на нефть, санкциями США.
Россия уменьшает объемы бурения нефти. Такая ситуация стала следствием отсутствия достаточного количества денег у Кремля. Для понимания, в 2025 бурение упало до самого низкого уровня за последние несколько лет.
Что происходит с добычей нефти в России?
Если опираться на отраслевые доходы России, получится, что в прошлом году на российской территории пробурили примерно 29 140 километров эксплуатационных скважин, сообщает Bloomberg.
Для понимания, это на 3,4% меньше чем в 2024. В целом в прошлом году ситуация выглядела так:
- В начале 2025 активность достигала рекордных показателей. С июня она начала спадать.
- А уже в декабре объемы бурения были на 16% меньше чем в 2024.
Нужно понимать, что значительное влияние на российских производителей имели следующие факторы:
- мировые цены на нефть упали;
- скидки на российскую нефть увеличиваются из-за того, что Кремлю ее все труднее сбывать;
- укрепление рубля.
Если добыча в России будет продолжать падать, страна рискует потерять долю мирового рынка в пользу союзников по ОПЕК+. Некоторые члены альянса видят возможности для восстановления увеличения поставок в апреле после того, как группа договорилась сохранить добычу стабильной в первом квартале,
– указывает издание.
Нужно понимать, что снижение добычи в декабре и январе в первую очередь стало следствием санкций США и давлением Трампа на Индию. Напомним, американский президент провел переговоры с Моди.
Сейчас Индия и США готовятся к заключению торгового соглашения. Именно поэтому индийские покупатели начали постепенно отказываться от российской нефти. Ведь это одно из условий США, сообщает Reuters. Для Москвы такая ситуация критическая.
Из-за естественного истощения месторождений России нужно ежегодно бурить 26 – 29 тысяч километров скважин, чтобы удерживать добычу на уровне 9,2 – 9,4 миллиона баррелей в сутки. Дальнейшее снижение почти неизбежно приведет к падению производства,
– сообщает издание.
Важно! В течение января Россия добывала примерно – 9,246 миллиона баррелей в день.
Что сейчас происходит с российской нефтью?
Стоимость российской нефти постепенно снижается. В частности, в декабре цена эталонной марки Urals достигала – 39,18 доллара за баррель. Такая ситуация, в том числе стала следствием санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые ввели США.
Сейчас Россия испытывает трудности с реализацией нефти. На танкерах находятся уже 140 миллионов баррелей. Кремль активно ищет новых покупателей для своего сырья.