Готова помочь: Хорватия обратилась к Словакии и Венгрии

Хорватия имеет возможность поставлять нефть в Словакию и Венгрию. Речь идет об использовании нефтепровода Adria. Таким образом удастся заменить "Дружбу", потому что она пока не функционирует.

Как Хорватия поможет заменить "Дружбу"?

Сейчас, как известно, Хорватия проводит переговоры не только со Словакией и Венгрией, но и – Европейской комиссией, сообщает Reuters.

Еще в среду Еврокомиссия сделала заявление, что Хорватия оценивает сможет ли она импортировать сейчас морскую российскую нефть для Словакии и Венгрии. Как указал Загреб, это должно происходить, в соответствии с действующими законами, сообщает Reuters.

Важно! Фактически, именно нефтепровод Adria является альтернативным маршрутом.

К тому же оператор трубопровода Janaf указал, что:

Груз нероссийской сырой нефти уже разгружается. Он должен поступить венгерскому MOL Group.

Ожидается, что еще 7 грузов прибудет до апреля.

Андрей Пленкович Премьер-министр Хорватии Хорватия здесь как сосед, партнер и друг, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономик как Венгрии, так и Словакии.

Пленкович отмечает, что сейчас трубопровод Adria может транспортировать примерно 15 миллионов тонн нефти ежегодно. Для понимания, этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

