Какая страна стала основным поставщиком нефти для Сирии

Именно Россия выступила основным поставщиком нефти для Сирии. Это происходит несмотря на то, что новое сирийское правительство активно сотрудничает с Западом.

Почему Сирия получает значительное количество российской нефти?

Поставки нефти из России в 2026 году увеличились более чем на 75%. Для понимания, это примерно – 60 000 баррелей в день, сообщает Reuters.

Читайте также Дефицит нефти может возникнуть уже в июне: ситуация обостряется

Доля Сирии в российском экспорте незначительна. Однако для сирийского государства эти поставки чрезвычайно важны.

Для Сирии, где внутреннее производство остается значительно ниже спроса, потоки делают Москву доминирующим поставщиком сырой нефти в стране после падения Асада в декабре 2024, сменив Иран, который был ключевым союзником свергнутого лидера во время 14-летней гражданской войны в стране,

– указывает издание.

Заметим, новое сирийское правительство с определенной осторожностью относится к Москве. Ведь россияне поддерживали предыдущий режим Башара Асада, который сейчас свергнут.

Вместе с этим, именно Россия первая отправила танкер в Сирию после падения Асада. Объемы поставок российской нефти в 2025 составили – 16,8 миллиона баррелей, это примерно 46 000 баррелей в день.

Какова сейчас ситуация с нефтяным сектором России?

Уровень нефтепереработки России упал до показателей 2009 года. Такая ситуация является следствием атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру. Для понимания, сейчас производительность российских нефтеперерабатывающих заводов снизилась до 4,69 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Последствиями этой ситуации является то, что:

внутренний рынок России испытывает значительное давление;

также изменения ощущают мировые рынки нефтепродуктов (нужно понимать, что именно Россия является ключевым экспортером дизельного топлива в мире).

Важно! Россия также не имеет возможности наращивать добычу нефти. А ее уровень и так меньше, чем квоты ОПЕК+.

Украина усилила атаки на инфраструктуру своего врага, поскольку Киев стремится уменьшить непредвиденные доходы, которые Москва получает от роста мировых рынков нефти, вызванного войной в Иране. Между тем Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре в Украине сотнями беспилотников и ракет, пока мирные переговоры с Вашингтоном, сосредоточены на конфликте на Ближнем Востоке, застопорились,

– говорится в сообщении.

