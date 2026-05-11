Впервые с начала войны с Ираном: скоро Япония получит именно эту нефть

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Поэтому Япония искала альтернативную нефть. Как сообщило японское министерство промышленности уже во вторник на территорию страны поступит сырье из Центральной Азии.

Почему Япония покупает нефть из Центральной Азии?

В Японию поступит именно азербайджанская сырая нефть, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Это первый такой груз с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Япония также обратилась к США, кроме других источников, и импортировала сырую нефть из российского проекта Сахалин-2, который был освобожден от санкций,

– говорится в сообщении.

Заметим, Япония поддержала санкции против России еще в 2022 году. Именно тогда страна в значительной степени прекратила импорт российской нефти.

Как Япония преодолевает нефтяной кризис?

Япония высвободила свои запасы нефти, чтобы решить проблему дефицита, сообщает Reuters. Как известно:

еще 16 марта она высвободила запасы достаточные примерно для 50 дней потребления;

позже страна еще несколько раз высвободила запасы, чтобы уменьшить влияние кризиса.

По состоянию на 8 мая, Япония имела запасы нефти, которых хватает на 205 дней потребления, из которых 121 день находится в государственных запасах, еще 83 дня – в частных запасах, а один день остался в общих запасах со странами-производителями нефти,

– показывают данные METI.

Насколько зависима Япония от нефти с Ближнего Востока?