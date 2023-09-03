Что происходит с ценами на нефть

Последнюю неделю эталонные марки нефти – Brent и WTI – завершили с существенным ростом на 4,8% и 7,2% соответственно. Оба бренда также зафиксировали лучшие результаты за неделю. Например, для Brent речь идет о наибольшем росте с конца июля, тогда как для WTI – с марта.

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Добавим, что в пятницу, 1 сентября, нефть под брендом Brent стоила 88,49 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,66 доллара или 1,99%. Кроме того, стоимость марки Brent достигла максимума на сессии с 27 января – 88,75 доллара за баррель.

Параллельно нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 85,02 доллара за баррель. Американское сырье выросло в цене на 1,39 доллара или 1,7%. Также этот бренд зафиксировал пиковый ценовой уровень с середины ноября – 85,81 доллара за баррель, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 88,55 доллара за баррель (+1,98%);

за баррель (+1,98%); Марка WTI торгуется на уровне 85,55 доллара за баррель (+2,30%).

Главные факторы влияния на рынке

Сейчас самым главным фактором влияния на цены на нефть остаются опасения по поводу предложения. С одной стороны, ожидают, что Саудовская Аравия продолжит свою политику добровольного сокращения объемов добычи нефти до октября, пишет Reuters.

Это также шаг к продолжению ограничения поставок нефти от ОПЕК+, введенных для поддержки цен на желаемом уровне. Среди этих стран также Россия.