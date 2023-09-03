Що відбувається з цінами на нафту

Останній тиждень еталонні марки нафти – Brent та WTI – завершили із суттєвим зростанням на 4,8% та 7,2% відповідно. Обидва бренди також зафіксували найкращі результати за тиждень. Для прикладу, для Brent йдеться про найбільше зростання з кінця липня, тоді як для WTI – з березня.

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Додамо, що у п'ятницю, 1 вересня, нафта під брендом Brent коштувала 88,49 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,66 долара або 1,99%. Крім того, вартість марки Brent досягла максимуму на сесії з 27 січня – 88,75 долара за барель.

Паралельно нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 85,02 долара за барель. Американська сировина зросла в ціні на 1,39 долара або 1,7%. Також цей бренд зафіксував піковий ціновий рівень з середини листопада – 85,81 долара за барель, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 88,55 долара за барель (+ 1,98%);

за барель (+ 1,98%); Марка WTI торгується на рівні 85,55 долара за барель (+ 2,30%).

Головні фактори впливу на ринку

Наразі найголовнішим фактором вплину на ціни на нафту залишаються побоювання щодо пропозиції. З однієї сторони очікують, що Саудівська Аравія продовжить свою політику добровільного скорочення обсягів видобування нафти до жовтня, пише Reuters.

Це також крок до продовження обмеження постачання нафти від ОПЕК+, які запровадили для підтримки цін на бажаному рівні. Серед цих країн також є Росія.