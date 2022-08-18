Brent и WTI снова резко дорожают: на что отреагировал рынок нефти

Цены на нефть резко вернулись к росту. Сколько стоят топовые марки нефти Brent и WTI и что происходит на рынке читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

По состоянию на 18 августа, марка нефти Brent продаются по цене 95,82 доллара за баррель, что на 3,24 доллара меньше, чем днем ранее. В то время как с начала торгов эта марка нефти выросла на 2,32%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 90,15 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 3,03 доллара стоит меньше. Но с начала дня марка нефти пошла вверх на 2,32%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 95,85 доллара за баррель (+3,32 доллара),

за баррель (+3,32 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 90,19 доллара (-3,04 доллара).

Согласно данным о торгах на рынке нефти от Bloomberg, эталонные марки нефти демонстрируют положительную динамику котировок на торгах на рынке.

Что происходит на рынке

В четверг цены на нефть пошли вверх из-за отчета о запасах нефти в США, которые сократились на 7 миллионов баррелей. Также упоминается о запрете на российскую нефть до конца года. Эти факторы компенсировали опасения по поводу того, что потенциальная рецессия в развитых странах может ударить по спросу, по данным Reuters.

Новую неделю рынок нефти начал с резкого спада. Один из ключевых факторов – страхи по спросу на нефть в связи с достаточно отрицательным отчетом о состоянии экономики в Китае. Это привело к новой волне опасений по поводу потенциальной рецессии, пишет Reuters.

Кроме того, нефть 17 августа упала до минимального уровня через 6 месяцев после короткого роста. Здесь тоже большую роль играет рецессия, поскольку беспокойство относительно перспективы глобального кризиса, который ослабит спрос, затмил отчет о снижении запасов нефти и бензина в США, информирует Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть:

В Goldman Sachs полагают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос. Об этом информирует компания Citigroup, недавно привлеченная к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

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Рецессия – это фаза в экономике, при которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.