Последние изменения на рынке нефти
В четверг, 21 сентября, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 93,30 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 23 цента.
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Сырье West Texas Intermediate торговалось на уровне 89,63 доллара за баррель. Американская нефть подешевела всего на 3 цента, информирует издание Reuters.
Стоимость нефти, согласно данным Bloomberg:
- Нефть Brent стоит 93,48 доллара за баррель (+0,18%);
- Марка WTI торгуется на уровне 89,86 доллара за баррель (+0,23%).
Главные факторы влияния на рынке
Торги на рынке нефти были достаточно волатильными. С одной стороны цены на нефть выросли на 1 доллар за баррель после того, как Россия запретила запретить эксперту горючего. Исключением стали только 4 страны. С другой стороны, экономические показатели стран Запада давят на нефть. Из-за этого сырье подешевело почти на 1 доллар в начале торгового дня, сообщает издание, пишет Reuters.
Например, заявление Федерального резерва об усилении своей агрессивной монетарной политики, прогнозируя дальнейшее повышение ключевой ставки до конца года. Обычно повышение базовой ставки приводит к замедлению темпов экономического роста и уменьшению спроса на нефть.