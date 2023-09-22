Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 21 вересня, нафта Brent завершила торги з ціною на рівні 93,30 долара за барель. Сировина втратила в ціні 23 центи.

Актуально Топові експортери знову скорочують видобування нафти: що це означає для ринку та інвесторів

Сировина West Texas Intermediate торгувалася на рівні 89,63 долара за барель. Американська нафта подешевшала всього на 3 центи, інформує видання Reuters.

Вартість нафти, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 93,48 долара за барель (+ 0,18%);

за барель (+ 0,18%); Марка WTI торгується на рівні 89,86 долара за барель (+ 0,23%).

Головні фактори впливу на ринку

Торги на ринку нафти були досить волатильними. З однієї сторони ціни на нафту зросли на 1 долар за барель після того, як Росія заборонила про заборону експерту пального. Винятком стали лише 4 країни. З іншої сторони економічні показники країн Заходу тиснуть на нафту. Через це сировина подешевшала майже на 1 долар на початку торгового дня, повідомляє видання Reuters.

Для прикладу, заява Федерального резерву щодо посилення своєї агресивної монетарної політики, прогнозуючи подальше підвищення ключової ставки до кінця року. Зазвичай підвищення базової ставки призводить до сповільнення темпів економічного зростання та зменшення попиту на нафту.