Что происходит с ценами на нефть

В среду, 13 сентября 2023 года, нефть Brent завершила очередной день на рынке с ценой на уровне 91,88 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,18 доллара. Максимум во время сессии составил 92,84 доллара за баррель. Это самая высокая цена с ноября.

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Бренд West Texas Intermediate торговался на уровне 88,52 доллара за баррель. Американская нефть упала в цене на 0,32 доллара. Пиковым уровнем за торговую сессию была цена в 89,64 доллара за баррель, информирует издание Reuters. Это также самый лучший показатель с ноября.

Цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 92,25 доллара за баррель (+0,40%);

за баррель (+0,40%); Марка WTI торгуется на уровне 88,89 доллара за баррель (+0,42%).

Главные факторы влияния на рынке

На рынке нефти зафиксировали смену динамики. Днем ранее цены на сырье взлетели до пикового уровня 10 месяцев. Главная причина обесценения – неожиданное увеличение нефтяных резервов в США.

За прошедшую неделю американские запасы сырья выросли на 4 миллиона баррелей. Это немного компенсировало ожидания относительно ограниченного предложения на рынке нефти до конца года, сообщает Reuters.

Также напомним, что Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие экспортеры нефти в мире, добровольно продолжили политику сокращения объемов добычи нефти до конца текущего года. Вместе эти страны снизят свои производственные мощности на 1,3 миллиона баррелей в день.