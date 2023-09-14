Що відбувається з цінами на нафту

У середу, 13 вересня 2023 року, нафта Brent завершила черговий день на ринку з ціною на рівні 91,88 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,18 долара. Максимум під час сесії становив 92,84 долара за барель. Це найвища ціна з листопада.

Актуально Топові експортери знову скорочують видобування нафти: що це означає для ринку та інвесторів

Бренд West Texas Intermediate торгувався на рівні 88,52 долара за барель. Американська нафта впала в ціні на 0,32 долара. Піковим рівнем за торгову сесію була ціна у 89,64 долара за барель, інформує видання Reuters. Це також найкращий показник з листопада.

Ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 92,25 долара за барель (+ 0,40%);

за барель (+ 0,40%); Марка WTI торгується на рівні 88,89 долара за барель (+ 0,42%).

Головні фактори впливу на ринку

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки. Днем раніше ціни на сировину злетіли до пікового рівня за 10 місяців. Головна причина знецінення – це неочікуване збільшення нафтових резервів у США.

За минулий тиждень американські запаси сировини зросли на 4 мільйони барелів. Це трохи компенсувало очікування щодо обмеженої пропозиції на ринку нафти до кінця року, пише Reuters.

Також нагадаємо, що Саудівська Аравія та Росія, які є найбільшими експортерами нафти у світі, добровільно продовжили політику скорочення обсягів видобування нафти до кінця поточного року. Разом ці країни зменшать свої виробничі потужності на 1,3 мільйона барелів на день.